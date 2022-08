Grundstock war gelegt

Auf den ersten Blick war die letzte Saison für den SC Gresten in der 2. Klasse Ybbstal/Alpenvorland zum Vergessen. Platz elf sprachen eine eigene Sprache. Der einstige dauerhafte Vertreter in der 1. Klasse West dümpelte nur so dahin.

Doch bei einem genaueren Blick machte Gresten in der letzten Saison doch einiges richtig. Man setzte im Frühjahr auf die eigene Jugend. Auch wenn die Ergebnisse nicht für eine bessere Tabellenplatzierung ausreichten, dafür sammelten die Nachwuchsspieler erste Erfahrungen.

Aus dem gelegten Grundstock formte Neo-Trainer Engin Güclü mit seinen von Viehdorf mitgeholten Routiniers Irinel Andrei Stan und Perparim Berisha bereits eine Einheit. Der Sieg gegen Lunz sollte nur der Auftakt werden. Zumindest war es ein erstes Ausrufezeichen, dass es in dieser Saison nicht mehr in Richtung Tabellenplatz elf geht.