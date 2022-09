Integration ist das Geld wert

Geflüchtete Menschen zu unterstützen, sich im Mostviertel ein neues Leben aufzubauen, ist das Ziel des 2013 gegründeten Scheibbser Vereins „Willkommen – Verein zum Finden einer neuen Heimat“. Dazu gehören unter anderem Hilfe im Alltag und Deutschkurse.

Seit 2018 gibt es für Deutschkurse für Asylwerber mit geringer Anerkennungswahrscheinlichkeit, wie Menschen aus Afghanistan, in Niederösterreich kein Geld mehr. Im Asylverfahren zählen aber Sprachkenntnisse und Integration. Der Verein muss das Geld für die Kurse – 50.000 Euro pro Jahr – jetzt allein aufbringen. Angesichts des Arbeitskräftemangels in vielen Branchen müsste der Fokus aber nicht auf der Bleibewahrscheinlichkeit, sondern auf dem Potenzial der Menschen liegen. Wer Deutsch lernen, arbeiten und sich integrieren will, soll das tun können. Das Geld muss es wert sein. Es wäre eine Win-win-Situation für beide Seiten.