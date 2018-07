Ärztemangel ist im Bezirk nicht neu. Nun reiht sich nach Gresten auch Wieselburg in die Schlage der nach Mediziner buhlenden Gemeinden ein. In der Stadt gehen nämlich mit Jahresende zwei Ärzte in Pension.

Ein Blick zum Nachbarn zeigt, leicht ist die Suche nicht: Zweieinhalb Jahre und fast 30 Ausschreibungen später wendete Gresten zumindest übergangsweise den Hausarztmangel in der Region ab. Im März 2019 stellt sich aber erneut die Frage, wie es weitergeht, dann läuft die „Initiative Landarzt“ aus. Nun ist ein Ärztezentrum geplant – an der Finanzierung wird getüftelt. So ein Ärztezentrum ist auch für Wieselburg ein Ansatz. Die Stadt mit Autobahnnähe hat eine bessere Ausgangslage.

Aber auch wenn sich eine Lösung auftut, schwebt das Damoklesschwert weiter über dem Bezirk. Für die Zukunft gilt es Maßnahmen für den Hausärzte-Erhalt zu setzen. Es muss für Jungmediziner attraktiv werden, sich im ländlichen Raum anzusiedeln. Dafür sind eine Anpassung der Honorare sowie Entbürokratisierung nötig. Hier ist die Politik gefragt.