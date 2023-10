Befreit aufgespielt

Zwei Mal angetreten und auch gleich zwei Mal gewonnen. Die Stockschützen des ESV Wang gewannen nach 2021 abermals die Champions League.

Beim Sommerturnier treten die Spitzenmannschaften aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Tschechien, der Slowakei und Italien gegeneinander an. Und wie 2021 setzte sich Wang im Finale gegen Voitsberg durch. Aber einen großen Unterschied gibt es doch. Vor zwei Jahren rechneten sich die Wanger noch große Chancen auf den Sieg aus. In diesem Jahr fehlte Jakob Solböck aus privaten Gründen. Zudem schlug sich Patrick Solböck noch mit einer Verletzung herum. Alles andere als gute Vorzeichen. Daher gingen die Wanger ohne große Erwartungen in das Turnier. Im Halbfinale hatten die Wanger das Glück gepachtet und kamen aufgrund der besseren Gesamtpunktezahl beim 3:3 weiter. Und die Unbekümmertheit war am Ende auch der Schüssel zum Erfolg. Die Wanger spielten befreit auf.