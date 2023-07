Begeisterung im Schatten

Die Tour of Austria ist die Fortsetzung der Österreichischen Radrundfahrt. Nach zweimaliger Corona-bedingter Absage und der Absage im Jahr 2022 aus wirtschaftlichen Gründen nahmen die Teammanager der Radprofiteams die Organisation selbst in die Hand. Und die Rundfahrt steigt wie ein Phönix aus der Asche. Bereits bei den ersten Etappen pilgerten zahlreiche Zuschauer an die Strecke. Das große Finale steigt nun am Donnerstag in Niederösterreich. Den Start macht Ybbs und geht über Maria Taferl, Purgstall und Waidhofen auf den Sonntagberg. Bei den Anstiegen hat sich bereits in den Jahren zuvor die Spreu vom Weizen getrennt und die Gesamtwertung entschieden. Die Vorfreude auf die 133 Profis aus 25 Nationen ist groß.

Die Tour of Austria steht zwar im Schatten der Tour de France, braucht sich aber nicht zu verstecken. Die Begeisterung für den Radsport steckt an. Bereits am Wochenende steigen dann noch die Erlauftaler Radsporttage in Wieselburg.