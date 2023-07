Beide Seiten Gewinner

Schon zum 51. Mal stiegen die Erlauftaler Radsporttage. Und das zweitägige Event lebt nicht nur von Tradition, sondern auch von Innovation. Beispiel gefällig: Während der zwei Tage war es möglich, alle Rennen per Livestream mitzuverfolgen.

Dabei nicht nur die Elite-Fahrer, sondern auch der Nachwuchs. Ein Statement, dass ganz klar auf die Verantwortlichen des RC Steiner Shopping Purgstall zurückzuführen ist. Diese bilden die Youngsters für ihre Rennkarrieren aus. Gesehen bei Maximilian Kabas, der seine erste „Schritte“ bei RC Purg-stall erlernt hatte und bei der Tour of Austria bei der Bergwertung auf Rang drei fuhr. Doch nicht nur sportlich sind die Erlauftaler Radsporttage ein voller Erfolg. Auch wirtschaftlich profitiert die Region. Vor allem in diesem Jahr übernachteten die Teams von der Tour of Austria gleich mehrere Nächte im Mostviertel, um gleich das Kriterium und das Straßenrennen in Wieselburg anzuhängen. Ein doppelter Gewinn.