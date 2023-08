Derbyzeit garantiert

Ereignisreich verlief der Sommer bei den Bezirksvertretern in der 2. Klasse Ybbstal/Alpenvorland. Dabei wollen gleich mehrere Teams um den Titel mitreden. Zwei davon gehören in den Bezirk Scheibbs. Da wäre der SV Scheibbs mit Neo-Trainer Stefan Kogler. Dabei setzen die Scheibbser auf Marke Eigenbau und eine kompakte Mannschaftsleistung. Auch Gresten will im Titelkampf mitreden und versuchte mit Legionären, dem Offensivlüftchen aus der Vorsaison neuen Wind einzuhauchen.

Absteiger Steinakirchen wird sich die Zeit nehmen, mit der jungen Truppe in der 2. Klasse Fuß zu fassen. Dennoch können sie ebenfalls wie Kienberg, Lunz oder Göstling zum Zünglein an der Waage im Meisterkampf werden. Vor allem die Göstlinger haben mit dem Ex-Premier-League-Spieler Tamas Priskin einen dicken Fisch an Land gezogen.

Für die Anhänger der 2. Klasse sind auf jeden Fall packende Derbys und ein spannender Meisterkampf garantiert.