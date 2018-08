1,09 Euro pro Kilometer erhält ein Busunternehmen im Schnitt pro gefahrenen Kilometer für den Schülertransport. Ein Tarif, der seit 2013 nicht mehr erhöht wurde. Einzig die Valorisierung um den Verbraucherpreisindex gewährt das Bundesministerium für Familien und Jugend. Dass die tatsächlichen Kosten für die Unternehmer (Benzin, Material, Personal) höher steigen, findet aufgrund budgetärer Vorgaben beim Bund keine Berücksichtigung.

Immer öfter kommen die Gemeinden zum Handkuss. Sie organisieren vor Ort den Schülertransport mit Vertragspartnern. Genauso wie den Kindergartentransport, für den es seit 2015 keine Landesförderung mehr gibt. Immer schwieriger wird dabei in Landgemeinden die Suche nach Partnern. Die Schulbusunternehmen werden rarer, die Finanzierungslücken größer. Die sinkenden Schülerzahlen tragen ihres dazu bei. Die Gemeinden müssen (finanziell) einspringen, um die Versorgung sicherzustellen. Der ländliche Raum gerät dabei gegenüber Ballungszentren einmal mehr ins Hintertreffen. Das darf so nicht sein. Budgetäre Vorgaben beim Bund hin oder her.