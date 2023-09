Ein Projekt, drei Chancen

Seit 15 Jahren setzt sich „Verwenden statt verschwenden“ in Wieselburg gegen die Lebensmittelverschwendung ein. Was aus einer Idee entstanden ist, ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Brot vom Vortag, Joghurt, bei dem das Mindesthaltbarkeitsdatum einige Tage überschritten ist, und Obst, das nicht mehr den Ansprüchen im Supermarkt entspricht – für all diese Lebensmittel gibt es im Haus der Zukunft eine zweite Chance.

Eine Chance ist das Projekt gleichermaßen für jene, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Hier können sie für kleines Geld für in Ordnung befundene Produkte erwerben.

Neben dem finanziellen Aspekt und dem nachhaltigen Konsumgedanken birgt „Verwenden statt verschwenden“ auch noch eine dritte Chance, nämlich die für sozialschwache Personen. Denn der Reinerlös kommt sozialen Projekten in der Region zugute.

Nachhaltiger geht es nicht. Ein einzigartiges Vorzeigeprojekt.

