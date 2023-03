Erfahrung ausgespielt

Auch gegen das steirische Team Hausmannstätten feierten die Volleyball-Damen aus Purgstall einen klaren 3:0-Sieg. Während es in der höchsten österreichischen Spielklasse eher sporadisch mit Erfolgserlebnissen aussah, beginnt nun die Siegeswelle überzuschwappen.

Der Unterschied zum Grunddurchgang: Die Purgstallerinnen sind in der Relegation Favorit und ein Klassenerhalt ist im Bereich des Möglichen. Die junge Purgstaller Mannschaft musste in der Austria Volley League Women Lehrgeld bezahlen. Doch diese Erfahrung kommt Sarah Kastenberger und Co jetzt zugute.

Die Leistungsschere von der 2. Bundesliga zur höchsten österreichischen Spielklasse ist weit geöffnet. Das bekamen die Purgstallerinnen in der bisherigen Saison auch zu spüren. Doch mit einer Saison und der kontinuierlichen Weiterentwicklung sieht die Relegation rosig aus.