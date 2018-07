In einer Hinsicht hatten die Funktionäre des RC Purgstall am vergangenen Wochenende Glück. Egal, wie ausgefeilt deine Planungen auch sind, das Wetter kannst du nicht beeinflussen. Hätte es also geregnet, wären wohl weniger Zuschauer zur 47. Auflage der Radsporttage gepilgert.

Das ist aber auch schon der einzige Bereich, in dem den Erlauftalern quasi die Hände gebunden waren. Der Rest war das Ergebnis harter Arbeit, jahrzehntelanger Erfahrung und großer Einsatzbereitschaft aller Vereinsmitglieder. Ein hausgemachter Erfolg. Obfrau Renée Preyler darf zufrieden sein. Das war sie am Sonntagabend dann auch. Und müde. In Wahrheit überwog aber die Dankbarkeit. Für den Einsatz aller freiwilligen Helfer, die das Event überhaupt erst ermöglicht hatten. Außerdem der Bevölkerung gegenüber. Die tagelangen Straßensperren und Einschränkungen wurden ohne Murren akzeptiert.

Das ist leider keine Selbstverständlichkeit. Oft sorgt ein einziger Suderant für das Ende von durchaus guten Projekten. Oft verhindert ein Dauergrantler, dass sich (Sport-)Veranstaltungen etablieren und das Dorfleben bereichern können. Die Purgstaller haben gezeigt, dass ein respektvolles Miteinander weit besser ist als ein Neben- oder gar Gegeneinander.