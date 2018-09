Jetzt ist also die Katze aus dem Sack: 181 Maßnahmen sollen das schwer angeschlagene Neunkirchner Budget wieder auf Schiene bringen.

Darunter befinden sich logischerweise auch einige Brocken, die die Neunkirchner Bevölkerung direkt zu spüren bekommt. Gebührenerhöhungen bei Kanal und Wasser, beim Parken oder bei der Hundesteuer sind nur einige dieser Belastungen, die direkte Auswirkungen auf das Börserl haben.

Für Diskussionen wird sicher auch die geplante Radarstrafenoffensive sorgen, die zusätzlich 200.000 Euro in die Stadtkasse spülen soll. Neben den großen Dingen wurde aber auch nicht auf die kleinen vergessen: So soll es keinen Pensionistenball mehr geben oder die Stadtpolizei auf ihre beiden Sturmgewehre verzichten. Was auf den ersten Blick ein wenig skurril anmutet, hat durchaus einen vernünftigen Hintergrund: Es gibt kaum einen Bereich, der verschont geblieben ist.

Apropos verschont: In Wahrheit hätte es noch viel schlimmer kommen können, denn die ganz großen Grausamkeiten sind zum Glück ausgeblieben.