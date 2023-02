Auch wenn am Ende „nur“ der zweite Platz für die FSV Mostviertel in der 2. Futsal Liga heraussprang, gab es bei den Verantwortlichen zufriedene Gesichter.

Immerhin: Nach nur zwei Jahren Zugehörigkeit kämpfte die aus Kickern aus dem Bezirk Melk, Amstetten und Scheibbs bestehende Truppe um den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Zahlten Alexander Obermayr und Co im ersten Jahr noch Lehrgeld, waren die Kicker in diesem Jahr teilweise selbst Lehrmeister.

Das wirkte sich nicht nur in der 2. Liga aus, sondern auch bei der SVg Purgstall, die einen Großteil des Fustal-Teams stellt. Denn diese jubelten bei den Hallenturnieren in Ybbs und Amstetten über den Turniersieg.

Auch wenn der Aufstieg am Ende nicht geglückt ist, so war es ein großer Schritt für die FSV Mostviertel, die auch für die kommende Spielzeit einen Angriff auf den Titel garantiert.