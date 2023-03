Über ein Jahr lang tobt der Krieg in der Ukraine. Genau ein Jahr ist es her, seit der Lehenhof in Scheibbs zum Zufluchtsort für Vertriebene geworden ist. Frauen mit ihren Kindern haben hier eine sichere Bleibe gefunden.

Familien sind aufgefangen worden von den vielen freiwilligen Helfern, den unzähligen Unterstützern und großzügigen Spendern, den Sprachenvermittlern und Menschen, die mit Unterhaltung versucht haben, die Lebensfreude aufrecht zu erhalten.

Und das ist gelungen. Jeder, der in den Lehenhof kommt, spürt die Dankbarkeit der Vertriebenen, spürt ihre Verletzlichkeit, ihren unbändigen Lebenswillen und ihre ungebrochene Lebenslust. Eine Lebenslust, die berührt und gleichzeitig demütig macht.

Der Lehenhof ist nicht nur ein humanitäres Hilfsprojekt, es ist ein Ort, wo Menschen für Menschen einstehen und Menschlichkeit ihren Namen gerecht wird.