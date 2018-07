Sie kommt alle Jahre – fast so wie Weihnachten. Und manche freuen sich genauso auf diese Zeit wie auf die Geschenkspackerl unterm Christbaum: Die Wieselburger Messe mit dem Volksfest ist wieder in.

Bei Jung und Alt – und inzwischen auch wieder beim „Mittelalter“. Es ist wieder angesagt, einen Abend am Volksfest zu verbringen. Am besten noch dazu in Tracht. Das Volksfest hat in den letzten Jahren den Turn Around geschafft. Dank freiem Abendeintritt, verbessertem Gastro-Service und besseren Sicherheitsmaßnahmen. Heuer vermeldete die Polizei keine einzige Schlägerei mehr. Da hat es auch schon ganz andere Zeiten gegeben. Das Niveau ist insgesamt nach oben gewandert. Das ist gut so und wichtig. Denn so ist das Volksfest wieder zum regionalen Treffpunkt geworden.

Ähnliches gilt für die Messe. Die Ausrichtung geht weiterhin etwas weg von der reinen Landwirtschaftsmesse. Aber auch hier machen das breite Spektrum und die Qualität der Angebote das Gesamtbild aus. Und das ist insgesamt weitaus wichtiger, als ob die Sonne scheint oder es regnet.