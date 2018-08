Zurückgelassene Blechdosen und Plastikflaschen, Pappkartonbecher, arglos weggeworfene Zigarettenstummel oder -packerl oder gar zerbrochene Glasflaschen. Der Mensch schätzt zwar die Natur als Ort der Erholung, um Kraft zu tanken oder sich bei diesen Temperaturen abzukühlen, aber leider vergessen dabei viele auf die wichtigste Grundregel: Lasse keinen Müll in der Natur zurück.

Bestes Beispiel ist einmal mehr die Heindl-Wehr in Wieselburg-Land. Während viele dort jetzt der Hitze entfliehen, sorgen einige wenige für Ärger. Denn ihr achtlos zurückgelassener Müll zerstört viel vom Erholungsfaktor der anderen und von der Schönheit der Natur. Klar ist die Heindl-Wehr auch eine beliebte (Sommerabend-) Partylocation.

Doch gerade da ist es angebracht, seinen Müll ordentlich zu entsorgen oder am besten wieder mit nach Hause zu nehmen. Weil, wer die vollen Flaschen hinschleppen konnte, dem sollten die leeren Flaschen nicht zum Stolperstein werden. Wenn doch – dann ist er/sie eine „Flasche“ und sollte lieber in der „Bierkiste“ bleiben. In der Natur hat er oder sie dann nichts verloren.