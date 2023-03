Werbung fürs Hochkar

Emotional war es für den gebürtigen Göstlinger Rainer Herb wohl das schönste Erlebnis seiner Masters-Weltmeisterschaftskarriere. Nicht zum ersten Mal gewann er in allen drei Disziplinen Gold. Doch wie frenetisch der 56-Jährige am heimischen Dorfplatz gefeiert wurde, das drückte sogar Herb die Tränen in die Augen. Möglich machten dies einerseits die Leistungen von Herb, andererseits der unermüdliche Einsatz von Robert Fahrnberger und seinem Team vom SC Göstling-Hochkar sowie dem SK Lackenhof. Die Zusammenarbeit, die Freundlichkeit aller Helfer, die Stimmung bei den Feierlichkeiten – da spielte dann auch Petrus mit.

Auf jeden Fall war es abermals eine Werbung für das Hochkar. Somit bewiesen die Göstlinger einmal mehr, dass Großveranstaltungen definitiv ihre Sache sind. Die Erfolgsfaktoren: Herzlichkeit gepaart mit Zielstrebigkeit.