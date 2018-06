Welser Profile, einer der führenden Spezialprofilhersteller in Europa, wagt den Schritt über den großen Teich. Man folgt damit seinen Kunden und erweitert gleichzeitig seine Märkte. Die im Vorjahr eröffnete Verkaufsniederlassung in Chicago war der erste Schritt dazu – auch wenn diese jetzt wieder geschlossen wird. Welser geht dafür einen Schritt weiter.

Mit der Übernahme des amerikanischen Unternehmens Superior Roll Forming sichert sich Welser die Kraft, das Vertriebsnetz und die Kundenkontakte eines Top-Profilherstellers vor Ort. Darüber hinaus erweitert Welser sein Produktportfolio. Superior Roll Forming ist in den USA führender Lieferant unter anderem auch am Sektor des Flugzeugbaus und in der Automotive-Industrie – und das auf höchstem Qualitätsstandard.

Aber Superior Roll Forming ist ebenso wie Welser Profile seit über 70 Jahren ein familiengeführtes Unternehmen. Man spricht damit eine Sprache und steht hinter denselben Werten. Zu denen zählen insbesonders auch die eigenen Mitarbeiter. Schön, dass es in der heutigen globalen Wirtschaftswelt auch das noch gibt.