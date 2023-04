Wieselburg ist in Position

Schon nach nur zwei Runden hätte die Meisterschaft mehr oder weniger entschieden gewesen sein können. Doch die Wieselburger hatten etwas dagegen. Auswärts beim Tabellenführer, vor einer tollen Kulisse, und dann noch im Derby. Mehr ging eigentlich nicht. Doch Wieselburg war „dem Spiel gewachsen“.

Mit den zwei Siegen in den ersten Runden ist der Grundstein für eine Aufholjagd, die es immer noch braucht, geglückt. Nach dem Derbysieg darf sich Wieselburg nun wieder berechtigte Hoffnungen machen.

Dafür bitter nötig: Siege in den wichtigen Spielen gegen die Konkurrenz. Und genau ein solches wartet schon am Freitag auf die Braustädter zuhause gegen den Tabellendritten aus St. Peter/Au. Mit vier Punkten Rückstand sind auch sie noch im Rennen. Der Sieger dieser Partie bleibt an Ybbs dran. Für den Verlierer ist der Meisterzug wohl endgültig abgefahren.