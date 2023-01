Zeit, Pläne umzusetzen!

2019 wurde sie erstmals in Aussicht gestellt: Bis 2024/25 soll die Erlauftalbahn von Pöchlarn nach Scheibbs elektrifiziert werden. Land, ÖBB und Infrastruktur-Ministerium hatten sich auf ein 372 Millionen Euro schweres Bahn-Paket geeinigt. Die Weiterentwicklung der Infrastruktur soll einen tagesdurchgängigen Stundentakt zwischen Scheibbs und Pöchlarn, einen Halbstundentakt zwischen Wieselburg und Pöchlarn mit Durchbindung nach St. Pölten sowie Verstärker zwischen Scheibbs und St. Pölten bringen.

Artikel #349110849 144 Millionen Euro für Erlauftalbahn bis 2028

Dieser Plan findet sich in seinen Grundzügen im neuen ÖBB-Rahmenplan bis 2028 wieder. Jetzt ist es aber Zeit, nicht nur Pläne zu schmieden, sondern diese auch umzusetzen. Will man den öffentlichen Verkehr bei uns auf Sicht stärken, so bedarf es Komfort für die Bahngäste. Dann kann die Erlauftalbahn für Pendler und auch für Touristen zur echten Alternative zum Auto werden.