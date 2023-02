Kraft für Titelkampf

„Ab in den Süden“ hieß es für die Kicker des SV Scheibbs. Der 2. Klasse-Klub fuhr vier Tage ins kroatische Porec und floh den winterlichen Verhältnissen in der heimischen Region.

Vier Tage lang sich fühlen wie ein Profi. Täglich zwei Trainingseinheiten bei warmen Temperaturen machen Lust auf mehr. Jene Lust, die sich bei den Scheibbsern im Frühjahr einstellen muss. Denn mit 27 Punkten liegen die Bezirkshauptstädter nur zwei Zähler hinter dem Tabellenführer Aschbach. Ohne den am grünen Tisch verlorenen Sieg gegen Wolfsbach – ein Spieler am Blankett war falsch eingegeben – wären die Scheibbser sogar Tabellenführer.

Mit 23 Mann an Bord schwor Trainer Josef Lagler seine Truppe in Kroatien ein. Somit ist der derzeitige Tabellendritte der 2. Klasse Ybbstal gerüstet und hat neben warmen Sonnenstunden auch Kraft getankt. Denn auch im Juni soll es bei einer Meisterfeier erschallen: „Ab in den Süden.“