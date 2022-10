Linz, Klagenfurt, Graz oder Salzburg. So lauten die Gegner für das kleine Purgstall in der höchsten Volleyballliga. Die Damen des ASKÖ haben nach der erfolgreichen 2.-Bundesliga-Saison den Schritt in die höchste Spielklasse Österreichs gewagt.

Die Bilanz nach den ersten vier Runden ist auf den ersten Blick ernüchternd: Alle vier Spiele gingen bisher verloren. Ein Grund zum Verzagen? Mitnichten. Denn die Verantwortlichen blieben ihrer Linie treu. Mit den eigenen jungen Spielerinnen nehmen sie auch die höchste Liga in Angriff. Während bei den Teams aus den jeweiligen Landeshauptstädten auf Legionärinnen zurückgegriffen wird, heißt es in Purgstall: der eigene Nachwuchs zählt.

Dass der Sprung von der zweiten in die höchste Spielklasse daher schwierig wird, war vorprogrammiert. Somit für die Purgstallerinnen ein Lehrjahr mit Ansage.