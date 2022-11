Lernprozess genutzt

Drei Spiele und sieben Punkte. So lautete die Ausbeute der FSV Mostviertel/Oberndorf in der 2. Futsal-Liga. Zwar fanden alle drei Spiele bisher in der heimischen Halle statt, dennoch zeigte sich die Truppe stark verbessert. Vor allem im taktischen Bereich hat sich die aus regionalen Kickern zusammengewürfelte Truppe immer mehr mit Futsal auseinandergesetzt.

Denn: Die Anforderungen sind keineswegs die gleichen wie beim klassischen Hallenkick mit Banden. Bezahlte die Truppe im vergangenen Jahr das ein oder andere Mal noch Lehrgeld, zeigte sich bereits nach den ersten drei Partien, dass sie aus den Fehlern des Vorjahres gelernt hat. Zudem kristallisiert sich bereits ein Stamm aus Spielern heraus, die von Partie zu Partie dazulernen.

Damit steht einer erfolgreichen Futsalsaison für den erst 2020 gegründeten Verein nichts im Weg.