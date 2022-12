Lichtblicke ohne Licht

Wenn die dunkelste Zeit des Jahres plötzlich im Lichterglanz erstrahlt, dann ist Weihnachten nicht mehr weit. Beim Spaziergang durch die Straßen und Gassen ist es aber heuer deutlich dunkler als sonst um diese Jahreszeit.

Die Energiekrise hat hier in kürzester Zeit ein Umdenken eingeleitet. Die Gemeinden ziehen mit und sparen erstmals bei der Weihnachtsdekoration, verwenden LED-Lampen statt der stromfressenden Glühbirnen, setzen die Lichter nur mehr an frequentierten Orten und Plätzen ein. Die Kostenersparnis wird so mancherorts auf bis zu 30 Prozent geschätzt.

Die Energiekrise macht es nun möglich. Ganz plötzlich wird klar: Ein bewusster Umgang mit Strom und Licht ist für unsere Zukunft essenziell. Ein Lichtblick, der, der vorweihnachtlichen Stimmung im Bezirk aber keinen Abbruch tut. Denn weniger ist ja bekanntlich oftmals mehr.