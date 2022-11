Luxusprodukt Skisport?

Jetzt steht es also fest: Niederösterreichs Skigebiete setzen heuer erstmals auf ein flexibles Liftkartenpreissystem – zumindest jene, die in Händen des Landes sind. Und das sind praktisch alle „Großen“.

Man will damit die Auslastung verteilen. Weg vom Wochenende und den Ferien, hin zu bisher weniger frequentierten Skitagen. Wie schon einmal an dieser Stelle erwähnt, ein Vorteil für zeitlich flexible Skigäste. Verbunden aber gleichzeitig mit dem Nachteil, dass Familien mit schulpflichtigen Kindern meist nur an den „teuren“ Tagen Zeit haben werden, um die Skier anzuschnallen.

Umso wichtiger wird sein, neben flexiblen Preisen auch entsprechend günstige Familienpakete zu schnüren. Skifahren ist – rechnet man auch noch die Ausrüstung hinzu – ein durchaus teurer Sport. Er sollte aber keinesfalls endgültig zum Luxusprodukt werden – gerade für Familien nicht.