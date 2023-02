Macht Hoffnung

Die Rote Laterne hat der SV Oberndorf inne. Daher sahen sich die Verantwortlichen des Gebietsligisten zum Handeln gezwungen. Dabei soll der Weg mit jungen, eigenen Spielern nicht verlassen werden. Dennoch braucht es vor allem im Abstiegskampf Routine.

Nach der Verpflichtung von Trainer Rainer Hudler ging die Suche nach Verstärkungen los. Am Ende kam in jedem Mannschaftsteil ein neuer Spieler dazu. Torwart Christoph Graf, Innenverteidiger Aleksandar Vasic, Mittelfeldregisseur Jasmin Fejzic und Angreifer Nedim Becirovic haben bereits beim Test gegen Wieselburg ihren Mehrwert für die junge Truppe unter Beweis gestellt. Zwar ging die Partie am Ende 0:3 verloren, doch vor allem in der ersten Hälfte bot der Gebietsligist dem 2. Landesligisten mehr als nur Paroli.

Auch wenn es „nur“ ein Testspiel war. Dennoch gibt es Hoffnung, dass der Klassenerhalt Realität wird.