Marke gehört nun belebt

Scheibbs ist Freiraum. Das ist also die neue Marke, nach der und deren Markenwerten sich künftig alle Entscheidungen in der Gemeinde richten sollen. Eine Marke, die sich die Scheibbserinnen und Scheibbser selbst durch ihre Beteiligung bei der Umfrage, den Grätzelgesprächen, ersten Workshops und mit dem Feedback im Mitmischer-Büro gegeben haben. Scheibbs will damit Räume für alle schaffen: Begegnungszonen und Rückzugsorte, Freiraum für Kreativität, Respekt, Kultur und Natur. Wertvolle Lebensmomente als Summe echter Entfaltungsmöglichkeit. Ein Raum, der Weltoffenheit mit Beziehungsqualität verbindet.

Jetzt gilt es, diese Marke mit Leben zu befüllen und alle Scheibbserinnen und Scheibbser auf dem Weg mitzunehmen. Dabei bleibt vor allem eine Herausforderung: die Jugend miteinzubinden. Immerhin geht es um eine langfristige und nachhaltige Zukunftsvision. Mut, Konsequenz und Koordination sind dabei gefragt.