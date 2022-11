Mehr als nur zweite Reihe

Die Stimmung bei den Vereinen, wenn es um die U23 geht, ist verschieden. Je nachdem, wie viele Spieler aus dem Nachwuchs in die U23-Mannschaft nachrücken und vorhanden sind, kann man eine erfolgreiche U23 stellen, oder eben nicht.

Während zum Beispiel Wieselburg in der 2. Landesliga unangefochten an der Tabellenspitze liegt und sogar lieber in einer 2. Klasse antreten würde, haben Lunz und Göstling Probleme, überhaupt eine „Revü“ zu stellen. Wer glaubt, dass dies nur an Klasse liegt, der irrt. Denn Scheibbs spielt ebenfalls 2. Klasse – die Bezirkshauptstädter haben aber genug Spieler.

Dabei ist eine gute U23 für die Vereine extrem wichtig. Nicht nur für den Trainingsbetrieb, sondern auch, um bei Sperren und Verletzungen einen passenden Ersatz gleich in den eigenen Reihen zu haben. Dazu wird durch die U23 der Nachwuchs im Verein gehalten.