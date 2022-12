Mit kleinem Risiko

Mit fünf Punkten beendete der SV Oberndorf die Herbstsaison in der Gebietsliga West. Damit sicherten sich die Melktaler über den Winter auch die Rote Laterne.

Doch der Gebietsligist will auch in der neuen Spielzeit in der Gebietsliga reüssieren. Daher bestand Handlungsbedarf. Der Trainer stand fest. Mit Rainer Hudler vertrauen die Oberndorfer einem jungen Trainer. Der 28-Jährige hat aber bereits in Steinakirchen bewiesen, dass er schwierige Aufgaben meistert. Nun kommen noch zwei Offensivspieler hinzu. Jazmin Fejzic ist nach seinem Engagement in Wieselburg kein Unbekannter. Der Spielmacher brach seine Zelte wegen Knieproblemen ab. Auch Nedim Beciorivc war in Langenrohr mit seiner Situation nicht zufrieden. Zudem kehrt Lukas Puchegger nach seinem Kreuzbandriss zurück.

Alle Transfers bergen aufgrund der Historie ein gewisses Risiko, aber das muss Oberndorf im Abstiegskampf auch eingehen.