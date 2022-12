In nicht einmal drei Monaten ist es so weit: Am Hochkar steigt die Masters-Ski-WM. Es ist ein Megaevent: An die 650 Sportlerinnen und Sportler vom ganzen Globus werden in den heimischen Bergen gastieren, hunderte Helferinnen und Helfer werden im Einsatz sein.

Dass sich die weltweite Masters-Ski-Elite im Mostviertel messen wird, ist der Verdienst des Schiclubs Göstling-Hochkar. Obmann Robert Fahrnberger und Co. haben sich mit der perfekten Organisation der Masters-Ski-WM 2014 bei Athletinnen und Athleten wie auch bei der FIS einen Namen gemacht.

Und über Göstling hinaus wird das Mostviertel vom Megaevent profitieren – ob finanziell, etwa durch die zahlreichen Nächtigungen, oder indem sich die Region Menschen aus aller Welt präsentieren kann. Mit der Masters-Ski-WM wird das Mostviertel in aller Munde sein.