Muss einfach schneller gehen

Da gibt es einen ukrainischen Arzt, der in seiner Heimat studiert hat, dort seit 22 Jahren als Internist in einem Spital tätig war und nebenbei noch eine selbstständige Praxis geführt hat. Dieser will nach Österreich kommen und hier als praktischer Arzt (!) arbeiten und darf nicht. Zumindest noch nicht. Er muss ein Nostrifizierungsverfahren durchlaufen, das bis zu drei Jahren dauern kann – und das obwohl zig Kassenstellen im Land aktuell frei sind. Da läuft etwas nicht rund.

Während Pflegekräfte praktisch ohne jeglichen Nachweis (wobei das auch nicht gut ist) tätig sein können, legt man (oder besser gesagt die Ärztekammer) bei der Ärzteschaft die Latte extrem hoch. Zumindest wenn es keine Ärzte aus EU-Ländern oder der Schweiz sind. Es hat fast den Anschein, als will man „den Kuchen nicht teilen“. Nur dieses Weltbild ist angesichts des Ärztemangels landauf und landab nicht mehr zeitgemäß.