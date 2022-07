Noch mehr verdient

Die 50. Auflage des Radklassikers war wieder einmal eine Klasse für sich. Vor allem die Athletinnen und Athleten sowie deren sportlichen Betreuer zeigten sich von der Organisation und Aufbau an den zwei Tagen begeistert. Und die hatten auch allen Grund dazu.

Das Radkriterium in der Wieselburger Innenstadt sowie das Straßenrennen rund um Wieselburg wurden per Live-stream auf der Videowand übertragen. Auch die Moderation sorgte für Stimmung und vermittelte vor allem beim Kriterium die Spannung bis zum Ende. Auch die Athleten des Veranstalterteams des RC ARBÖ Steiner Shopping Purg stall sorgten für Freude. David Preyler sagte im NÖN-Interview eine Woche zuvor schon den Sieg bei den Junioren an. Am Ende holte er sich auch den Landesmeistertitel. Einzig noch mehr Zuschauer hätten sich die Veranstalter verdient. Denn die Rennen versprachen auf jeden Fall Spannung bis zum Ende.