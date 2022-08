Nur eine Niederlage

Eine Niederlage tut immer weh, denn kein Kicker verliert gerne. Eine Derbyniederlage, noch dazu gegen einen direkten Konkurrenten, tut noch mehr weh. Und wie es ist zu verlieren, das müssen die Kicker des SC Wieselburg erst wieder lernen, denn die letzte Heimniederlage ist fast drei Jahre (!) her.

Einerseits spricht es natürlich für die Wieselburger, dass sie schon so lange ohne Niederlage sind, andererseits birgt es nun die Gefahr, dass man nicht wirklich weiß, wie man mit dieser schmerzhaften Niederlage umgehen soll.

Doch vielleicht müssen die Mannen von SCW-Coach Rudolf Vogel gar nicht lange überlegen und über die Derbyniederlage, bei der die Leistung vor allem in der zweiten Halbzeit alles andere als schlecht war, grübeln. Denn mit einem Sieg am Freitag auswärts in St. Peter, wieder gegen einen direkten Konkurrenten, können die Braustädter das Ruder schon wieder herumreißen.