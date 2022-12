Ortschef holt die Semmeln

Da staunte der Bäcker in Scheibbs nicht schlecht, als zuletzt Puchenstubens Bürgermeister Helmut Emsenhuber selbst vorbeikam und das frische Gebäck für den Nah & Frisch-Markt in seiner Gemeinde abholte. „In einer so kleinen Gemeinde müssen alle alles machen. Jeder muss mithelfen, die noch vorhandene Infrastruktur aufrecht zu erhalten“, sagt Emsenhuber. Er lobt auch das gute Miteinander zwischen ÖVP- und SPÖ-Fraktion im Gemeinderat. Da gibt es nach dem Farbenwechsel bei den Gemeinderatswahlen 2020 keine Wunden zu lecken. Man zieht an einem Strang.

So ist es nicht verwunderlich, dass sich die kleinste Gemeinde des Bezirks (272 Einwohner) nach der Übernahme des Nahversorgers entschlossen hat, auch Post-Partner zu werden. Ansonsten wären Post und Bank99 für immer aus Puchenstuben verschwunden. Gemeinsam handeln, statt nur zu reden oder zu kritisieren – vorbildhaft!