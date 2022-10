Sicherung des Standortes

Rund 20 Millionen Euro investiert die Firma Mosser aktuell gerade in den Um- und Ausbau seines Werkes in Perwarth. Damit untermauert Mosser langfristig das Bekenntnis zum Standort Randegg.

Denn nicht nur die „alten“ Leimholz-Produktionsanlagen und Lagerhallen wurden auf neuesten Stand gebracht. Mit der neuen Brettsperrholzanlage erweitert Mosser sein Produktfolio und stellt eine der modernsten Anlagen in diesem Produktionszweig nach Perwarth. Ein mutiger Schritt in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. Denn einerseits wirken sich die Energiepreise auch auf die Baubranche negativ aus, andererseits droht der Industrie mit relativ hohen Kollektivvertragsabschlüssen eine zusätzliche Belastung. In dieser Zeit sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, zeugt nicht nur von einem gesunden Unternehmen, sondern auch von einem Glauben in eine gute wirtschaftliche Zukunft in unserer Region. Und das ist gut so.