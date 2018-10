„What a difference a day made, 24 little hours.“ Der Soul-Klassiker, in seiner Interpretation durch Dinah Washington aus dem Jahr 1959 wohl am bekanntesten, dürfte in den hypothetischen Playlists der Funktionäre in Purgstall und Wieselburg aktuell einen Fixplatz haben. Welch großen Unterschied doch 24 Stunden machen können.

Oder eher 90 Minuten. Sowohl an dieser Stelle als auch von den Vereinen wurden die Wochen der Wahrheit ausgerufen. Und beide Teams haben die großen Aufgaben mit Bravour gemeistert. Die SVg Purgstall hat beim 2:0-Sieg in Lilienfeld überzeugt und gleichzeitig vom Umfaller des Tabellenführers profitiert. Euratsfeld unterlag Hainfeld mit 1:2. Beide Clubs haben nun 27 Punkte auf dem Konto. Bei konträrem Verlauf der jüngsten Runde hätte der Abstand auf den Leader der Gebietsliga West sechs Punkte betragen. 90 Minuten. Welch ein Unterschied.

Der SC Wieselburg hat mit dem verdienten Heimsieg gegen Seitenstetten zumindest seine Hausaufgaben erledigt, drei Punkte geholt und den Abstand zu den Abstiegsrängen der 2. Landesliga West vergrößert. Beim Spitzenteam aus Herzogenburg war für die Braustädter leider nichts zu holen. Die Funktionäre des SCW schlafen jetzt allerdings wohl auch ruhiger als noch vor einer Woche.