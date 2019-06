Nach der Saison ist ja bekanntlich vor der Saison. Zwischen den Saisonen ist es aber, ebenso bekanntlich, meist ziemlich fad. Im Sommer weniger als im Winter. Trotzdem: Das Sommerloch ist ja keine mythische Figur wie der Yeti, das gibt es ja wirklich. Heuer allerdings nicht. Heuer bleibt es klein, unsichtbar geradezu.

Der Grund: Das Trainerkarussell dreht sich bereits auf Hochtouren. Dabei ist die Saison gerade einmal seit ein paar Tagen vorbei. Allerdings befinden sich schon vier Vereine auf Trainersuche. Der FC Göstling hat sich vor Wochen bereits von Wolfgang Ginner getrennt, die restliche Saison mit einer internen Lösung runtergebogen. Der ASV Kienberg/Gaming muss nach dem Abschied von Siegfried Funiak ebenfalls einen neuen Coach suchen. So wie die ASKÖ Lunz am See nach dem Schlussstrich von Spielertrainer Hans Peter Schachner. Neuestes Mitglied Club der Trainerlosen: Der SC Wieselburg.

Markus Hiess wurden der elfte Tabellenplatz und die schlechte Stimmung zum Verhängnis. Die Leistungen seiner Truppe angesichts des prall gefüllten Lazaretts sowie die beeindruckende Siegesserie retteten ihm am Ende nicht den Hals. Sommerloch wird es in diesem Jahr also keines geben. Es wird gefüllt mit (mindestens) vier neuen Gesichtern.