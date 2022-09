Spannung garantiert

Selten war die 2. Landesliga West so ausgeglichen wie in dieser Saison. Mit Wieselburg gibt es ein Team, das im Vorjahr schon ganz knapp am Titel vorbeischrammte und nur von überragenden Haitzendorfern aufgehalten wurde. Nach der Niederlage im Derby gegen Ybbs und dem Remis im Derby gegen Purgstall gab es zwar schon zwei Spiele, bei denen der SCW Federn lassen musste. Doch die Braustädter haben gezeigt, dass auch in diesem Jahr wieder mit ihnen zu rechnen ist. Mit Siegen gegen St. Peter und Lilienfeld, zwei starke Teams, meldete sich die Mannschaft von Rudi Vogel zurück.

Mit den angesprochenen Lilienfeldern und St. Peter gibt es neben dem SCW zwei weitere Top-Teams. Dazu kommt der ASK Ybbs, die SVg Purgstall und der SC Rohrendorf. Die Liste der Teams, die oben angreifen können, ist also länger als im Vorjahr. Damit ist Spannung im Titelkampf fast schon garantiert.