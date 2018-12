Der SVg Purgstall und dem SV Oberndorf kommt also ein Gegner abhanden. Der ATSV St. Georgen/Steinfeld stellt wohl den Spielbetrieb der Kampfmannschaft und der U23 ein. Noch sei die offizielle Meldung nicht beim Verband eingelangt, definitiv entschieden ist also noch nichts. Dem Vernehmen nach geht es aber eher darum, das Ausscheiden aus der Gebietsliga West in geordneten Bahnen über die Bühne zu bringen, als vielleicht doch noch das Ruder herumreißen zu können.

Dem ATSV fehlt ein Vorstand. Für Oberndorfs stellvertretenden Obmann Markus Ellmauer ist die Implosion des baldigen Ex-Liga-Konkurrenten keine Überraschung. „So wie sich der Amateurfußball in den letzten Jahrzehnten verändert hat, wird es nicht der letzte Klub bleiben, den es erwischt“, erklärt er im Gespräch.

Was er damit meint? Die Belastungen für die Funktionäre werden immer immenser. Im Vorstand eines Fußballvereins zu sein ist beinahe wieder ein zweiter Fulltime Job. Warum sich die Offiziellen die Füße wund laufen müssen? Budgets wollen erstellt werden. Sechsstellige Budgets. Wir reden hier, bei aller Wertschätzung, von Österreichs sechster Leistungsstufe. Wenn es in diesen Regionen schon derartige Summen braucht, um den Spielbetrieb garantieren zu können, dann rennt irgendwo ein Radl massiv im Dreck.