Euphorie trägt voran

Was für ein Debüt. Mit einwöchiger Verspätung startete die FSG St. Georgen/Leys-Voralpen in die Landesliga-Saison. Und da erfolgte ein überzeugender 4:1-Auftakterfolg gegen Bad Vöslau.

Im Duell der beiden Aufsteiger zeigte sich der Meister der Gebietsliga Mostviertel qualitativ stärker. Dabei hatte es bei der Truppe von Trainer Franz Karner im Sommer einen Umbruch gegeben. Nicht so sehr im eigenen Kader, sondern durch die Zusammenlegung mit der FSG Voralpen. Ein Schritt, der sich nun bezahlt macht. Nicht nur wegen der gesteigerten Anzahl an Spielerinnen bei den Trainings, sondern auch wegen des Bündelns der Kräfte, um in der Landesliga bestehen zu können. Neben der Euphorie über den Titel kam eine zweite Welle dazu: die Zusammenarbeit mit dem Nachbarverein.

Der Auftakt ist geglückt und der Sieg wird auch nicht der letzte in der Landesliga gewesen sein.