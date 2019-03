Traditionen sind ja ein zweischneidiges Schwert. Als unverrückbare und nicht zu hinterfragende Handlungsanweisung können sie Weiterentwicklung im Weg stehen. Sie können allerdings auch als Wegmarke fungieren, die Orientierung schafft. Eine imaginäre Hand auf der Schulter, die augenzwinkernd versichert, dass manches immer gleich bleiben wird.

Der Frühjahrsauftakt in den unteren Ligen, der ist so eine Tradition der zweiten Art. Der wird nämlich (fast) immer verschoben. Das Wetter ist schuld. Immer. Was den ballesternden Bezirk Scheibbs betrifft, ist besonders das Ybbstal eine leidgeprüfte Gegend. Die Kicker der ASKÖ Lunz am See und des FC Göstling haben während ihrer Vorbereitung in heimischen Gefilden keinen natürlichen Grashalm aus der Nähe gesehen. Halle oder Kunstrasen, was anderes gab es nicht.

Das Problem: Es gibt keine Lösung. Ganzjahresmeisterschaft? Die würde etwaige Urlaubsplanungen dezent erschweren und viele Haussegen in eine gefährliche Schieflage bringen. Rasenheizungspflicht? Nicht finanzierbar. So bleibt allen Beteiligten weiterhin lediglich die Hoffnung auf gutes Wetter, bleibt dem Stammtisch eine ewige Diskussion und bleibt dem Journalisten ein dankbares Thema für die Kommentarspalten. Tradition eben.