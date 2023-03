Medaille als Booster

Die Saison hatte für Snowboardcrosserin Pia Zerkhold alles andere als optimal begonnen. Die Scheibbserin zog sich einen Bändereinriss im Knöchel zu.

Für die Olympiateilnehmerin war es nun ein Rennen mit der Zeit, um rechtzeitig fit für die Weltmeisterschaften in Georgien zu werden. Zunächst noch mit Schmerzen am Start bewies die 24-Jährige schnell genug fit für die Weltmeisterschaft zu sein. Als einzige Dame wurde Zerkhold nominiert zahlte nun mit der ersten Medaille im Mixed-Bewerb das Vertrauen zurück. Neben der Premiere für den ÖSV war es auch die erste Medaille für die Scheibbserin bei ihrem ersten Antreten bei einer Weltmeisterschaft. Somit ging ein Traum in Erfüllung.

Nun soll das nächste Ziel mit einem Podiumsplatz im Weltcup erfüllt werden. Die Medaille wird dazu die Leichtigkeit im Kopf liefern.