The Times, They Are A Changin‘. Das wusste schon Bob Dylan. Die Zeiten ändern sich. Mit den Zeiten ändern sich aber auch die Menschen. Oder umgekehrt. Aber das wäre an dieser Stelle eine gar zu philosophische Fragestellung. Huhn oder Ei. Ein Klassiker.

„Die Leute haben sich verändert.“ Zu diesem Schluss kam Thomas Schwaigerlehner im Gespräch mit der NÖN Erlauftal. Schwaigerlehner ist Obmann des ASV Kienberg/Gaming und hat es momentan nicht leicht. Seinem Team gelang in der Hinrunde der 2. Klasse Alpenvorland lediglich ein Sieg. Tabellenletzter. So kann es natürlich nicht weitergehen. Die Kienberger haben deshalb einen Beirat gegründet, der sportlich bessere Zeiten einläuten soll.

Abseits vom grünen Rasen gäbe es aber auch Verbesserungsbedarf, befand Schwaigerlehner. „Keiner will sich mehr die Arbeit antun“, stellte er desillusioniert fest. Der Funktionärs-Nachwuchs fehlt. Damit ist der ASV alles andere als allein. Seit vielen Jahren lenken die gleichen Offiziellen die Geschicke der Bezirksvereine. Und dafür kann ihnen gar nicht genug gedankt werden. Lustig ist so ein Funktionärsleben nämlich nicht. Aber arbeitsreich. Von Bezahlung sowieso keine Spur. Also, liebe Funktionäre: Vielen Dank! Und viel Erfolg!