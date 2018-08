Vier von neun. Knapp die Hälfte aller Bezirksvereine geht, personell gesehen, bereits jetzt auf dem Zahnfleisch. Ende August. Die SVg Purgstall, der SC Gresten-Reinsberg, der SV Scheibbs und der FC Göstling. Während Purgstall und Gresten dem temporären Aderlass trotzen und gut dastehen, findet sich Scheibbs im Mittelfeld wieder. Der FC Göstling knüpft leider nahtlos dort an, wo er im Frühjahr aufgehört hat.

Aber, ganz ehrlich: Warum sind zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison schon so viele Spieler verletzt? Wird zu hart trainiert? Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Die Coaches wissen in den allermeisten Fällen, was sie ihrer Truppe zumuten können. Der notwendigen Regeneration wird der entsprechende Platz eingeräumt. War die Sommerpause zu kurz? Vielleicht. Aber was wäre die Alternative? Später anfangen? Dann geht das große Wehklagen ob der späten Spieltermine wieder los. Von der wettertechnischen Unmöglichkeit einmal abgesehen. Und im Sommer will sowieso keiner Kicken. Eine Ganzjahresmeisterschaft spielt’s also auch nicht.

Was ist da also bloß los? Ganz lapidar gesprochen: Pech. Krankheitsfälle sind nicht vorhersehbar, Verletzungen passieren immer wieder. Auch außerhalb des Platzes. Manchmal bist du einfach machtlos. Hilft nix.