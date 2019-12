„Weil es immer schon so war“, ist im Regelfall ausgemachter Blödsinn. Wäre alles so geblieben, wie es immer war, wäre heute nichts so, wie es ist. Der Phrase fehlt es schlicht an erklärerischer Substanz. Gleichzeitig offenbart sie bei ihrem Verwender eine dezente Portion Rückwärtsgewandtheit. Im Regelfall.

Aber manchmal passt sie dann eben doch. Zum Beispiel wenn die Frage aufkommt, warum es nach den aktuellen Auflagen der traditionsreichen Hallenturniere der Region weitere Ausgaben im Winter 2020/21 geben soll. Weil es eben immer schon so war. Weil das Interesse am Bandenkick immer schon da war, und weil der einfach dazugehört.

Ja, die Besucherzahlen waren in den letzten Jahren mäßig. Und ja, manche Trainer sehen es nicht gerne, wenn sich ihre Kicker in Turnpatschen austoben. Aufopferungsvolle, freiwillige und unbezahlte Arbeit von Funktionären vorausgesetzt, wird der Hallenkick aber mit Sicherheit nicht von der ballesterischen Bildfläche verschwinden. Weil er weiterhin genug Freunde hat. Und eigentlich hatte sich der Verfasser dieser Zeilen geschworen, heuer keinen Kommentar zum Wesen des Hallenfußballs zu verfassen. Jetzt gibt‘s aber doch einen. Weil es eben immer schon so war. Guten Rutsch!