Symbol des Miteinanders

Zuerst drohten die Metaller mit Streik. Dann machten die Eisenbahner und jetzt auch die Brauerei-Mitarbeiter diese Drohung wahr. Unser Bier bei der Weihnachtsfeier werden wir trotz 24-stündiger Produktionsunterbrechung in den Brauereien (auch in Wieselburg) dennoch bekommen. Aber in einer „Produktions-Hochzeit“ drei Schichten ausfallen zu lassen, ist ein deutliches Warnsignal.

Noch leben wir in einem Land und vor allem einem Bezirk, in dem das Miteinander großgeschrieben wird. Auch wenn die Wellen mitunter hochschlagen, so wird das Gespräch gesucht. Dieses gute Miteinander und die gute Arbeitseinstellung im Ötscherland spiegeln sich seit Jahren in der Einkommensanalyse wieder. Dort hält sich der Bezirk stabil in den Top drei des Landes. Alle Seiten sind daher gut beraten, dass das noch lange so bleiben mag.