Und jährlich grüßt das Murmeltier

Eigentlich ist es seit Jahren schon so wie das Amen im Gebet. Schneefall und kalte Temperaturen im Dezember lassen die Skilift- und Loipenbetreiber auf einen guten Start in die Wintersaison hoffen. Dann kommt die Woche vor Weihnachten und damit das Tau- und Regenwetter. Damit ist das Weihnachtsgeschäft mehr oder minder dahin.

Auch heuer grüßt wieder das Murmeltier. Einzig das Hochkar hält als „Schneeloch“ die Fahnen hoch. Besonders bitter ist die Situation für den Ötscher. Dort hätte man in Hinblick auf die künftige Entwicklung einen positiven Start in den Winter gebraucht. Denn das hätte die Investoren vielleicht entscheidungsfreudiger gemacht. So bleibt nur zu hoffen, dass diese auf den Ganzjahrestourismus setzten – und hier so rasch als möglich ein gutes Konzept präsentiert wird. Denn bei dem Winter wird ihnen sicher sonst nicht warm ums Herz.