Vom Leuchten erfasst

Advent 2022 – Advent in einem Jahr, das überschattet ist vom Ukraine-Krieg und all seinen Folgen inklusive Teuerungswelle und Stromkrise. Aber trotz aller Probleme überwiegt heuer bei den meisten Menschen die Freude über eine Adventzeit, so wie sie früher – vor 2020 – einmal war. Die Pandemie, die in den vergangenen zwei Jahren noch für Lockdowns im Advent gesorgt hat, ist aktuell kein Thema. Die Menschen freuen sich auf die Begegnungen auf den diversen Adventmärkten, auf die Perchtenläufe und das Weihnachtsshopping. Entsprechend groß war der Andrang auch bei den ersten Adventmärkten und Adventveranstaltungen im Bezirk.

Das Einstimmen auf die Weihnachtszeit bringt die Menschen zusammen. Und dieses positive Miteinander und Beisammensein und gemeinsam Feiern lässt uns so manche Sorgen vergessen. Weihnachten 2022 leuchtet wieder – und das ist gut so.