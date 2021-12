Von Pflege bis Babygeschrei

„Das Wohnbauprojekt in Reinsberg ist finalisiert.“ Das verlautbarte die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel im August 2018. Endlich, denn Thema war das Generationenhaus schon fünf Jahre vorher, als erstmals das neue Dorfzentrum als Idee am Tisch lag. Jetzt schreiben wir bald 2022. Vom Generationenhaus ist noch nichts zu sehen. Und dennoch sprühen die Reinsberger nach wie vor vor Optimismus.

Diesmal scheinbar zu Recht. Mit dem „alten“ Wohnbauträger hat man abgeschlossen, mit der NBG einen neuen Partner gefunden, der so wie die Reinsberger vor Energie für dieses Projekt strotzt. Denn eines hat sich von Beginn an nicht geändert. Das Generationenhaus mitten im Dorfzentrum direkt neben dem Kindergarten ist ein Vorzeigeprojekt. Vom Pflegezimmer bis zum jungen Wohnen soll es alles an einem Ort vereinen. Der baldige wirkliche Baustart wäre ein echtes Weihnachtsgeschenk.