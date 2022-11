Nach einem 0:2-Rückstand zur Pause hatte sich Scheibbs dennoch einen Punkt gegen Opponitz erkämpft. Das zeugt von Moral der Truppe von Trainer Josef Lagler. Und mit dem einen Zähler bleibt die Truppe in der 2. Klasse Ybbstal/AV den beiden erstplatzierten Aschbach und Sonntagberg auf den Fersen. Schon in den letzten Jahren waren die Scheibbser bestrebt, in der 1. Klasse Fuß zu fassen. Doch es wollte nicht gelingen. Auch in diesem Jahr kämpfen die Bezirkshauptstädter wieder um den Aufstieg mit. Durch das Missgeschick bei der Eintragung eines falschen Spielers im Spielbericht haben die Scheibbser aber einen zusätzlichen Nachteil bei Punktgleichheit. Außerdem zeigten sich Leader Aschbach und Sonntagberg bisher treffsicherer.

Doch wie sagt ein altes Sprichwort: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und der Jäger Scheibbs ist weiterhin in Lauerstellung.